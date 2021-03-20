HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı

Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı

20.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da kız alıp verme sebebi nedeniyle akraba iki grup arasında çıkan ve kesici aletlerle sopların kullanıldığı büyük çaplı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Erzincan’da kız alıp verme sebebi nedeniyle akraba iki grup arasında çıkan ve kesici aletlerle sopların kullanıldığı büyük çaplı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Erzincan merkez Buğday Meydanı alt tarafında bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kız alıp verme sebebi yüzünden araları açılan akraba iki grup bugün Buğday Meydanı Hırdavatçılar Çarşısı önünde buluştu. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafta birbirlerine, kesici ve delici aletler ile sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedede kavgaya karışanların büyük bir bölümü aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada olay yerinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar oluştu.
11 kişinin yaralandığı belirtilen kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan yaşanan olay sırasında, polis ekipleri korona virüs salgınına dikkat çekerek ekip otosunun megafonundan anonslar yaparak kalabalık halinde bulunulmaması gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını yeniledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
İstanbul Sözleşmesi nedir?İstanbul Sözleşmesi nedir?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Roket düştü sanıldı, çakmak doldurma tüpünün patladığı anlaşıldı

Roket düştü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Kimse fark etmemişti! Sıvaların dökülmesiyle 350 yıllık mezar taşları açığa çıktı

Sıvaların dökülmesiyle 350 yıllık mezar taşları açığa çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi

Özel araçla seyahat etmek yasak mı? Özel arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu?

Özel araçla seyahat etmek yasak mı?

İstanbul Sözleşmesi feshedildi! | İstanbul Sözleşmesi nedir?

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri…

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.