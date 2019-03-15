HABER

Erzincan'da araç yüklü tırda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Seyir halinde iken yangın çıkan tırın dorsesi ile üzerindeki 4 araç hasar gördü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, seyir halinde iken alev alan tırın dorsesi ile üzerindeki 4 araçta hasar oluştu.

Osman Çevik'in kullandığı 06 JSY 78 plakalı otomobil yüklü tır, Erzincan-Sivas Karayolu Heybeli köyü mevkisinde lastiğin patlaması sonucu aniden alev aldı.

Tırı yol kenarına park eden Çevik, dorsedeki otomobillerden birini indirip yangına müdahale etti.

Yangın, çevredeki vatandaşların da müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayınca itfaiye ve polisten yardım istendi.

Gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik müdahale sonunda söndürülen yangında, tırın dorsesi ile üzerindeki 4 araç büyük çapta hasar gördü.

Olay sebebiyle polis ekipleri de kara yolunda güvenlik tedbirleri aldı.

Sürücü Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yavaş şekilde seyrediyordum, birden patlama sesi duydum, araçtan dorse kısmının alev aldığını gördüm. Hemen yüklü araçlardan birini kurtardım. Ancak diğer araçları yoğun duman nedeniyle kurtaramadım.Yoldan geçen vatandaşların müdahalesine rağmen alevleri kontrol altına alamayınca itfaiye ekiplerine haber verdim." dedi.

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde... Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Dernek Başkanı: Şehit anne ve babaları da 'ÖTV'den muaf tutulsunDernek Başkanı: Şehit anne ve babaları da 'ÖTV'den muaf tutulsun
Son dakika: İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyorSon dakika: İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan otomobil TIR yangın

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Hrant Dink davasında yeni gelişme

Hrant Dink davasında yeni gelişme

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.