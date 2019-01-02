Erzincan'da asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi'ndeki bir inşaatın asansör boşluğundan sesler geldiğini duyan işçiler, durumu Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye görevlileri yaptıkları incelemede, inşaatın 3 metrelik asansör boşluğuna bir köpeğin düştüğünü tespit etti.

Merdiven yardımıyla asansör boşluğuna inen görevliler, yaklaşık bir saatlik çabayla köpeği bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekiplerince su verilen köpek, daha sonra koruma altına alınarak Erzincan Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

