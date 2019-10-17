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Erzincan’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 08:16 | Son Güncelleme

Erzincan’da Modifiye ve Araç Tutkunları Kulübü üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik’e manevi destek olması amacıyla kent merkezinde yaklaşık 750 araçlık konvoy düzenledi.Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik’e manevi destekte bulunmak amacıyla Modifiye ve Araç Tutkunları Kulübü üyeleri Erzincan Belediyesi önünde bir araya geldi.

Erzincan’da Modifiye ve Araç Tutkunları Kulübü üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik’e manevi destek olması amacıyla kent merkezinde yaklaşık 750 araçlık konvoy düzenledi.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik’e manevi destekte bulunmak amacıyla Modifiye ve Araç Tutkunları Kulübü üyeleri Erzincan Belediyesi önünde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra yaklaşık 700 araç ve 50 motosikletten oluşan destek konvoyu, Ordu Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi’nde şehir turu attı. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği konvoyda Türk bayrakları dalgalandırılarak ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı.

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