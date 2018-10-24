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Erzincan'da bedava döner izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da, kuruluşunun birinci yılı nedeniyle ücretsiz tavuk döner dürüm dağıtan dönerci dükkanının önünde zaman zaman izdiham yaşandı.

Erzincan'da bedava döner izdihamı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, kuruluşunun birinci yılı nedeniyle ücretsiz tavuk döner dürüm dağıtan dönerci dükkanının önünde zaman zaman izdiham yaşandı.
Erzincan'da bir dönerci, kuruluşunun birinci yılında vatandaşlara ücretsiz tavuk döner dürüm dağıttı. Döner almak isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, dükkanın önüne akın edince zaman zaman izdiham yaşandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik döner dürüm dağıtılacağını söyleyen işletme sahibi Umut Gökpınar, "Böyle bir ilgi beklemiyorduk. Bu bizim hem üzdü hem de yoğun ilginin olması bizi sevindirdi" diye konuştu.

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Erzincan'da bedava döner izdihamıErzincan'da bedava döner izdihamı

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