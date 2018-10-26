Erzincan'da bedelli askerler yemin etti

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN 59'uncu Topçu Eğitim Tugayı'nda 2'nci dönem bedellilerden oluşan 2 bin 990 asker için yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninde askerler ve aileleri duygulu anlar yaşadı.

General Enver Eralp Kışlası'ndaki yemin töreninde, askerlerce taşınan tugay sancağının yerine konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra 21 gün vatani görevini yerine getiren 2 bin 990 asker yemin etti. Birliğe ilk katılan erin yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam eden törende, 59'uncu Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, birliğe ilk katılan erlere plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Törende konuşan Tuğgeneral Sağlam yemin eden askerlere seslenerek, "Bu yemininizle siz de milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır" diye konuştu.

Törenin sona ermesinin ardından askerler ve aileleri hasret giderdi, duygusal anlar yaşandı.

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