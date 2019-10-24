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Erzincan’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 08:56 | Son Güncelleme

Erzincan’da ailesiyle eve giden uzman çavuş ile alkollü şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 403.

Erzincan’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Erzincan’da ailesiyle eve giden uzman çavuş ile alkollü şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş S.D., ailesiyle birlikte eve giderken sokakta alkollü oldukları öne sürülen B.D. ve E.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Erzincan’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

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