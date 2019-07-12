Erzincan'da binlerce kişi cuma namazını meydanda kıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla binlerce kişinin katılımıyla "demokrasi nöbeti"nin tutulduğu meydanda cuma namazı kılındı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Erzincanlılar, "tek yürek" olunduğu göstermek amacıyla cuma namazını Cumhuriyet Meydanı'nda eda etti.

Kur'an-ı Kerim ve mevlidin okunduğu programda binlerce kişi, ellerini semaya kaldırarak şehitler için dua etti.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, 3 yıl önce ülkenin büyük bir badireden geçtiğini söyledi.

Yıllarca insanların imkan ve değerlerini istismar eden FETÖ'nün en sonunda vatana, ülkenin istiklal ve istikbaline kastettiğini belirten Çetin, "Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığı ile aşan milletimiz, Allah'ın yardımıyla bu işgal girişimine de geçit vermedi. Bugün bir kere daha millet olarak yüce Rabbimize sonsuz hamdimizi ve şükrümüzü arz ediyoruz." diye konuştu.

Programda Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de saf tuttu.

