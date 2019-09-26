ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Karaağaç Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki otelde kalan Muzaffer Demirel'in (59) odasından çıkmaması üzerine görevliler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Otele gelen polis ve sağlık ekiplerince hareketsiz bulunan Demirel'in öldüğü tespit edildi.
Demirel'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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