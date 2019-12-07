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Erzincan’da büyük kavga: 20 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:59 | Son Güncelleme

Erzincan’da iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada korku dolu anlar yaşandı.

Erzincan’da iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada korku dolu anlar yaşandı. 2 kadının bıçaklandığı ve 50’ye yakın şüphelinin kavgaya karıştığı olayda polis ekipleri 20’in üzerinde şahsı gözaltına aldı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Gemi İş Merkezi arkasında bulunan sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında kız alıp verme meselesi yüzünden husumet oluşan K. ve H. aileleri arasında birkaç gündür Ersevenler Mahallesinde devam eden gerilim bugün tarafların yeniden karşı karşıya gelmesi üzerine silahlı kavgaya dönüştü.
50’in üzerinde şahsın karıştığı ve Nerim Tombul Caddesinin adeta savaş alanına döndüğü bıçak, sopa, taş ve tüfeğin kullanıldığı kavgada çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak sağa sola kaçıştı.
Darp ile kesici alet darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu ve atılan taşlar sonucu çevrede park halinde bulunan araçların zarar gördüğü kavgaya çok sayıda takviye polis ekibi müdahalede bulundu. 20’in üzerinde şüpheli gözaltına alınırken kaçmaya çalışan bir araçtan çok sayıda sopa, silah ve bıçak gibi silahlar ele geçirildi.
Olayın devamında bir otel önünde B.T., isimli şüpheli tarafından iki kadın bıçaklanarak yaralandı.
Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken motosikletle kaçan şüpheli mahalle girişinde polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri Erzincan’daki 3 hastanede geniş güvenlik tedbiri alarak tarafların yakınlarının yeniden karşı karşıya gelmemesi için çaba sarf etti.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken görgü tanığı bazı vatandaşlar, “Bir anda sokak üzerinde kavgaya tutuştular. Çok kalabalıktı iki tarafta. Ellerinde sopa, bıçak, tüfek vardı. Bizler çok korkup güvenli yerlere sığınmaya çalıştık. Atılan taşlardan araçlarımız zarar gördü” dedi.

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