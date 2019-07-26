Erzincan'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde, çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Büyükgümüşlü köyündeki evinin çatısını onarmaya çalışan Efendi Bişgen (59), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Bişgen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bişgen'in hastane morguna konulan cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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