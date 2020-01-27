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Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yan yana görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

  ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde, kurt sürüsünün arasına girerek gezinen dağ keçisi sakin tavırlarıyla dikkat çekerken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yan yana görüntülendi

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde, kurt sürüsünün arasına girerek gezinen dağ keçisi sakin tavırlarıyla dikkat çekerken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kurt sürüsünün daha sonra dağ geçisine saldırdığını belirten vatandaş, o anları ise kaydedemediğini söyledi.
Erzincan'a 120 kilometre uzaklıktaki İliç ilçesindeki dağlık arazide kurt sürüsü ile dağ keçisi yan yana görüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kayaların arasında gezinen kurt sürüsünün arasına aniden bir dağ keçisinin girdiği görülüyor. Sakin tavırlarıyla kurtların arasında gezinen dağ keçisi, daha sonra gözden kayboluyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, ilginç buluşmanın sonunda kurt sürüsünün dağ keçisine saldırarak yediğini ancak o anları görüntüleyemediğini anlattı.

FOTOĞRAFLI

Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yan yana görüntülendi

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