Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yanyana görüntülendi

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinin yüksek kesimlerinde kurt sürüsü ile dağ keçisinin yanyana gezdiği görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Erzincan'a 120 kilometre uzaklıktaki İliç ilçesindeki dağlık arazide kurt sürüsü ile dağ keçisi yanyana gezinirken görüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile tesadüfen çekilen görüntülerde, kayaların arasında gezinen kurt sürüsünün arasına aniden bir dağ keçisi giriyor. Sakin tavırlarıyla kurtların arasında gezinen dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, ilginç buluşmanın sonunda kurt sürüsünün dağ keçisine saldırdığını ve yediklerini, ancak kaydedemediğini de ifade etti.

