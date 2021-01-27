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Erzincan’da doğalgazdan zehirlenen polis - öğretmen çift öldü

27.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da polis ve öğretmen çift mutfakta yemek yedikleri esnada doğalgazdan zehirlenerek hayatlarını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Erzincan merkez Demirkent Osmangazi Mahallesinde meydana geldi.

Erzincan’da polis ve öğretmen çift mutfakta yemek yedikleri esnada doğalgazdan zehirlenerek hayatlarını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Erzincan merkez Demirkent Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Göçmen Bürosunda görevli polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ve eşi lise öğretmeni Özlem Akgül Çabuk’tan bugün haber alamayan arkadaşları endişelendi. Bunun üzerine Çabuk çiftinin oturdukları evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Evin mutfak bölümünde Çabuk çiftinin cesetleriyle karşılaşan arkadaşları şoke oldu.
Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Mehmet Ufuk ve eşi Özlem Akgül Çabuk çiftinin cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre Çabuk çiftinin doğalgaz zehirlenmesinden vefat ettikleri öngörülüyor.

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