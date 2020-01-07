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  4. Erzincan'ın mest eden güzelliği: Ergan Dağı

Erzincan'ın mest eden güzelliği: Ergan Dağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Erzincan'da sıfırın altında 7 dereceye düşen hava sıcaklığının ardından kartpostalları aratmayan görüntülere ev sahipliği yapan Ergan Dağı, görenleri mest etti. İşte gölün donduğu Ergan Dağı'nda çekilen o büyüleyici görüntüler...

Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi’nde suni kar üretimi için kullanılan kar göletinin yüzeyi soğuk havayla birlikte buz tuttu. Yaklaşık 10 santimetre buzla kaplanan gölet doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Erzincan’da donan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu buz tutan göletin üzerinde gezen kazların güzelliği ise hayran bıraktı. Ortaya çıkan kış manzarası havadan da görüntülendi. Aileleriyle birlikte Ergan Dağı’nı gezmeye gelen çocuklar ise kar üzerinde oyun oynayarak karın tadını çıkardılar.

'BUZ TUTAN GÖL KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ OLUŞTURMUŞ'

'BUZ TUTAN GÖL KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ OLUŞTURMUŞ'
Buz tutan göletin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu kaydeden vatandaşlar, şunları söyledi:
“Erzincan’ın doğal güzelliklerinden birisi olan Ergan Dağı’ndayız. Erzincan’da kar bu yıl biraz geç kaldı ama yağdı. Göl de muhteşem güzel görünüyor. Havanın da soğuk olmasından dolayı buz tutmuş.
Güzel bir kartpostallık görüntü var. Ördekler de buzun üzerinde kalmışlar. Biraz üzüldük tabi ki ama muhteşem görüntü var. Bu muhteşem görüntüleri herkesin gelip görmesini isteriz.
Ergan Dağı Türkiye’de söz sahibi olmuş bir dağ haline geldi. Doğal güzelliği süper. Yapay göletin donmuş olması üzerindeki kazların seyri, doğa manzarası, buraya gelmek için büyük bir sebeptir” diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Erzincan göl

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