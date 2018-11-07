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Erzincan'da durdurulan TIR'da uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan TIR'da, 127 bin 814 adet uyuşturucu hap ve 598 adet ampul ele geçirildi.

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN'da polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan TIR'da, 127 bin 814 adet uyuşturucu hap ve 598 adet ampul ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube ekiplerinin Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine İran plakalı bir TIR durduruldu. "Curt" isimli narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, kuru üzüm yüklü aracın kupa üzeri ve iç kısmında, sigara kartonlarının içerisine gizlenmiş halde, reçeteye tabi, uyuşturucu madde etkisi yapan 127 bin 814 adet hap ile 598 adet ampul ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak T.A. (34), S.H. (34) isimli şüpheliler hakkında ?TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)? suçundan tahkikat sonrasında adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

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