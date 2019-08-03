HABER

Erzincan'da elektrik akımına kapılan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 01:31 | Son Güncelleme

Erzincan'da elektrik akımına kapılan genç öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, tavuk çiftliğinde patlamış ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Akyazı Mahallesi'nde amcasına ait tavuk çiftliğindeki bir ampulü değiştirmek isteyen Cihat Altay (21), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olayı gören çiftlik çalışanı, durumu 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Altay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cihat Altay'ın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çiftlikte inceleme başlattı.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti 
Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştuMümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik akımı Erzincan Genç öldü

En Çok Okunan Haberler

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber! 13 yaşındaki çocuk 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Kahreden haber! 13 yaşındaki çocuk 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Kahreden haber! 13 yaşındaki çocuk 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Nijerya'da kaçırılan işçi yaşadıklarını anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattı

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti!

Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.