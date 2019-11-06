Erzincan'da esrar ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 2 kilo 400 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde çalışma yaptı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen D.S.'nin evinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 400 gran kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. D.S. gözaltına alınırken, av tüfekleri ve uyuşturucuya el konuldu.

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