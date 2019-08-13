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Erzincan'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekipleri bugün 2 teröristi etkisiz hale getirildi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekipleri bugün 2 teröristi etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah İlçesi, Acemoğlu Kırsalı’nda İl Jandarma Komutanlığı'nca önceki gün operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından dün kırsalda bir terörist etkisiz hale getirildi. Kırsalda sürdürülen operasyonlarda jandarma ekipleri iki teröristi daha etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

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