Erzincan'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekipleri bugün 2 teröristi etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah İlçesi, Acemoğlu Kırsalı’nda İl Jandarma Komutanlığı'nca önceki gün operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından dün kırsalda bir terörist etkisiz hale getirildi. Kırsalda sürdürülen operasyonlarda jandarma ekipleri iki teröristi daha etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

