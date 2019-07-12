Erzincan'da fabrikanın istif alanında yangın

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da turşu fabrikasının ahşap paletlerinin istiflendiği alanda meydana gelen yangın söndürüldü.
Kentte organize sanayi bölgesinde bulunan bir turşu fabrikasının ahşap paletlerinin istiflendiği yerde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark eden fabrikanın özel güvenlik görevlileri itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma ile söndürdü.
Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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