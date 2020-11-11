HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Erzincan’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 19:08 | Son Güncelleme

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla Erzincan, Kırıkkale, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda aralarında öğretmen, öğretim görevlisi, avukat ve memurların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.Mahrem yapılanma içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatları tespit edilen, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla Erzincan, Kırıkkale, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda aralarında öğretmen, öğretim görevlisi, avukat ve memurların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Mahrem yapılanma içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatları tespit edilen, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
İstismarcı öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapisİstismarcı öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapis
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Korkunç olay! Üniversiteli genç kızı sevgilisi boğarak öldürdü
Korkunç olay! Üniversiteli genç kızı sevgilisi boğarak öldürdü
Talep patladı! Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
Talep patladı! Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
Gittiği doktor kendisini taciz edince gerçek ortaya çıktı
Gittiği doktor kendisini taciz edince gerçek ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Antalya'da 26 öğrenciye cinsel istismardan yargılanan öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapis
İstismarcı öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapis
Hulusi Akar'ın Yılmaz Özdil'e açtığı hakaret davasında karar çıktı
Yılmaz Özdil'e 5 ay hapis cezası!
Mahalle bekçisinin paylaşımı tepki çekti! Flaş gelişme
Mahalle bekçisinin paylaşımı tepki çekti! Flaş gelişme
Çocuk parkında terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili soruşturma
Çocuk parkındaki görsellere soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakaları arttı! Belde 50 gün arayla ikinci kez karantinaya alındı
Vakalar arttı! Belde 50 gün arayla ikinci kez karantinaya alındı
Son dakika: Güvenpark saldırısı davasında ceza yağdı!
Güvenpark saldırısı davasında ceza yağdı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.