Erzincan'da gelin, kayınvalidesini öldürdü

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da Yüksel Yaprak (64) gelini Nermin Yaprak (39) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Kızılay Mahallesi, 1007 Sokak'ta meydana geldi. Nermin Yaprak, kahvaltı için kayınvalidesi Yüksel Yaprak'ın evine geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gelin-kaynana arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Nermin Yaprak, çıkan kavga sonrası kayınvalidesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Eve gelen Yılmaz Yaprak (73) eşinin kanlar içinde yerde buldu. Yılmaz Yaprak'ın bağrışları üzerine eve gelen komşular durumu polise ve 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Yüksel Yaprak, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoka giren Yılmaz Yaprak, gözyaşlarına boğuldu. Yüksel Yaprak, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Nermin Yaprak ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra kendisinin kahveye gittiğini belirten Yılmaz Yaprak, "Nermin, kardeşimin kızı. Oğlum Dursun'un eşiydi. Kahvaltı sofrasında onları yalnız bıraktım çıktım. Kahvede bir çay içtikte sonra canım sıkıldı, 'eve gideceğim' dedim. Eve geldim baktım kapı açık, eşim düşmüş kanlar içerisinde. Ne yaptıysam kendine gelmedi. Zor nefes alıyordu" diye konuştu.

