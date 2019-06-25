HABER

Erzincan'da gelin, kayınvalidesini öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 18:16 | Son Güncelleme

AĞABEY- KARDEŞ KAVGASINDA OĞLUNU KAYBETMİŞ Erzincan'da, gelini tarafından eşi Yüksel Yaprak öldürülen Yılmaz Yaprak'ın, 3 ay önce de kardeş kavgasında tüfekle vurulan oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.

AĞABEY- KARDEŞ KAVGASINDA OĞLUNU KAYBETMİŞ
Erzincan'da, gelini tarafından eşi Yüksel Yaprak öldürülen Yılmaz Yaprak'ın, 3 ay önce de kardeş kavgasında tüfekle vurulan oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.
Yüksel- Yılmaz Yaprak çiftinin çocuklarından 2'si arasında, merkez Yoğurtlu beldesine bağlı Sancak Mahallesi'ndeki evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokakta devam eden tartışma, erkek kardeşlerden birinin, elindeki tüfekle havaya ateş açmasıyla kavgaya dönüştü. Kardeşlerinin kavga ettiğini gören Yunus Yaprak, ayırmaya çalışırken, silahı yere attı. Bu sırada tüfek ateş alınca Yunus Yaprak, kolu ile göğsünden vurularak, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yaprak'ı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların müdahale ettiği Yunus Yaprak, kurtarılamadı. Yaprak ailesinin, iddiaya göre, 20 gün önce de kızları bıçaklanarak, yaralandı.

PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Yangında hayvanlar telef olduYangında hayvanlar telef oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3)

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.