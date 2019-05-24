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Erzincan’da gençler ’Sıfır Atık’ için bez çanta dikiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Erzincan’da gençler çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak için kolları sıvadı.

Erzincan’da gençler çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak için kolları sıvadı. Gençler semt pazarında kendi elleriyle diktikleri bez torbaları vatandaşlara dağıttı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Doğayı Sev, Doğayı Koru" sloganıyla başlatılan kampanyada, gençler kendi diktikleri bez torbaları semt pazarlarını gezerek vatandaşlara dağıttı.
Erzincan Gençlik Merkezi’nde uygulanan ’10 Parmağımda 10 Marifet’ projesiyle gençler hem gündelik yaşamdaki küçük el becerilerini geliştiriyor hem de plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan "Sıfır Atık" projesine diktikleri bez torbalar ile destek oluyor.
Projeye katılan gençlerden Gözde Yerli, "Erzincan Gençlik Merkezi’nde başlatılan 10 Parmağımda 10 Marifet projesine katılarak gündelik yaşamda karşımıza çıkan küçük yaşam becerilerini öğreniyoruz. Bu kapsamda plastik torba kullanımını azaltmak ve doğayı korumak amacıyla atölyede bez torba dikiyoruz. Diktiğimiz bez torbaları semt pazarlarında vatandaşlara ücretsiz dağıtarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.
Gençler atölye çalışmaları kapsamında diktikleri bez torbaları semt pazarına giderek vatandaşlarla dağıttı.
Plastik poşet kullanımının çevreye verdiği zarar ve neden olduğu kirliliğe dikkati çeken Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "Plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları destekliyoruz. Bu amaçla Erzincan Gençlik Merkezimizde gençlerimiz 10 Parmağımda 10 Marifet projesi ile yüzlerce bez torba dikip halkımıza pazarlarda dağıtıyorlar. Çevremizi korumak, öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Çevre kirliliğinin engellenmesi için daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Erzincan için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise gençleri böyle bir projeye destek oldukları için tebrik edip dağıtılan bez torbaları alarak plastik poşet kullanmamanın, kendileri ve çevre için daha iyi olduğunu söyledi.

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