Erzincan’da grip Aralık’ta artış gösterdi

Erzincan’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanması bu yıl Aralık ayında grip vakalarında önemli artışa neden oldu. Kentteki hastaneler, grip şikayetiyle gelen hastalarla doldu.

Erzincan’da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı grip hastalığında artışa neden oldu, hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu oluştu. Birçok kişi, grip ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Dün gece kent merkezinde bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğunluk kameralara yansıdı. Aralık ayında günlük ortalama 750-800 kişinin grip şikayetiyle hastaneye müracaat ettiği belirtildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Hirik: “Grip salgını yok”

Erzincan’da Aralık ayında artan grip vakalarına ilişkin İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Halk Sağlığı Müdürü Uz. Dr. Babürşah Taşlı, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen ve Erzincan Eczacılar Odası Başkanı Burak Sarıkaya’nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, kentte grip salgınının olmadığını kaydederek, “İlimizde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı grip hastalığında artışa neden oldu. Ama bu grip salgını boyutunda değil. Grip hastalığının tedavisi antibiyotik kullanmak değildir. Erzincan halkımıza seslenmek istiyorum. Acil servislere bu hastalıkla ilgili başvurmak yerine birinci basmak sağlık tesislerimizde Aile Sağlık Merkezleri bunlar, aile hekimlerimizi kullanabiliriz. Bu da acillerdeki yoğunluğu önlemek adına birinci basmak sağlık tesislerimize hastalar başvurabilirler. İlimizdeki 75 aile hekimimiz bu hastalarımıza yardımcı olabilirler. Tedavilerinde birinci basmak sağlık tesislerimizde çözüm bulabilirler” dedi.