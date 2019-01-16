Erzincan'da hareket eden otobüsün altında kalan İranlı şoför öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kullandığı otobüsün arızalanan körüğünü tamir ederken aracın altında kalan İranlı şoför, hayatını kaybetti.

İran'dan İstanbul'a giden İran uyruklu Mojtaba Taghı Zadeh Hamzyan Olya'nın (37) kullandığı 63 D 110-10 İran plakalı yolcu otobüsünün sağ arka lastiğinin bulunduğu bölümdeki körük, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Beldesi mevkisinde arızalandı.

Bu nedenle otobüsü yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Olya, muavin Sajjad Alızadeh ile arızalanan körüğü tamir etmek için kriko ile aracı kaldırdı.

Otobüsün altına girerek körüğü tamir etmeye çalışan Olya, bu sırada krikonun kayması ve aracın hareket etmesiyle altında kaldı.

Ağır yaralanan Olya, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

