Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Abdullah Dursun Kaya (50) yönetimindeki 24 DS 900 plakalı otomobil, Kavakyolu beldesi TOKİ kavşağında Gökhan Baran (26) idaresindeki 34 FV 5604 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aybüke Beyzade Demir (9), Hayrullah Sefa Kaya (9) ve Ömer Baran (51) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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