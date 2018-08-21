Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Cengiz Daşkıran (43) yönetimindeki 07 ETG 47 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Sarhan köyü yakınlarında emniyet şeridinde bekleyen Erdal Telek (42) idaresindeki 22 RF 994 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Semiha Haspolat (28), Çiğdem (2) ve Çınar Telek (7) ile Nesrin (38) ve Cihan Daşkıran (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

