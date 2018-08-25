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Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 07:48 | Son Güncelleme

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı


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Anahtar Kelimeler:
Erzincan trafik kazası

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