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Erzincan’da iş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 09:00 | Son Güncelleme

Erzincan’da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerine yönelik parke taşıyla gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Olay, dün saat 06.30 sıralarında Erzincan merkez İnönü Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan ikinci el eşya satışının yapıldığı dükkanda meydana geldi.Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan’da iş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan’da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerine yönelik parke taşıyla gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün saat 06.30 sıralarında Erzincan merkez İnönü Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan ikinci el eşya satışının yapıldığı dükkanda meydana geldi.
Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önüne kırmızı renkli plakaları kapatılmış bir otomobille gelen kişilerin dışarıdan parke taşını iş yerinin camına atıp gittikleri görüldü.
Sabah komşularının telefonuyla uyandığını ifade eden iş yeri sahibi Etem Çelik, saldırı olayını şöyle anlattı:
“Komşularım telefonla beni aradılar. İş yerimin camının kırıldığını söylediler. Ben de hemen geldim. Güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek durumu polise bildirdim. Komşularımın gördükleri kadarıyla kırmızı renkli, plakaları kapatılmış bir otomobille geliyorlar. Şahıslar 3 kişi. Yüzleri maskeli, dışarıdan büyükçe bir parke taşını fırlatıp kaçıyorlar. Bu şekilde anlattılar. Dükkanımda bulunan eşyalarda tahribat oluşmuş durumda. Mağduruz. Suçluların bulunması istiyorum” dedi.
Etem Çelik, kimseyle aralarında husumet bulunmadığını belirterek, bu duruma anlam veremediğini kaydetti.

Erzincan’da iş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan’da iş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan’da iş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

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