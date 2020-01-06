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  4. Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 01:39 | Son Güncelleme

Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da husumetli akraba kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi 252 Sokak'taki evinde ikamet eden S.G ile daha önce aralarında husumet bulunan akrabası N.D, tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, ile evde bulunan B.K (25), çıkan arbedede aldıkları bıçak darbesi ile yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı evde geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

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