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Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 23:42 | Son Güncelleme

Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yavuz Karatepe'nin kullandığı 24 DP 053 plakalı kamyonet ile İbrahim Bayır yönetimindeki 58 AJ 308 plakalı otomobil, Erzincan Bulvarı'ndaki hastane kavşağında çarpıştı.

Kazada, kamyonet orta refüje çıkarak devrilirken, otomobil ise kaldırıma çıktı.

Kamyonette sıkışan yaralılar çevreden gelen vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile eşi Necmiye Karatepe, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ayşe, Ömer ve Mehmet Bayır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan trafik kazası Üzümlü

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