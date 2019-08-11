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Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kazada, bayram tatili için memleketlerine giden aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek için ailesiyle memleketi Erzurum'a giden Ömer Kösedağ'ın kullandığı 34 ZM 1518 plakalı kamyonet, Refahiye ilçesi Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ömer ve eşi Gülpınar (35) ile çocukları Sami Yusuf (8), Emirhan (11), Ali Osman (13) ve Muhammet Kösedağ (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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4 çocuk 6 yaralı bayram tatili Erzincan trafik kazası

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