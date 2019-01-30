Erzincan’da kar ve tipi okulları tatil etti

Erzincan’da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

Erzincan’da önceki günden beri etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günüde okulları bir gün süreyle tatil edildi. Öte yandan kar yağışını fırsat bilen Erzincanlılar sokaklara dökülerek kar yağışı altında fotoğraf çekme imkanı buldu. Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ise yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi.

