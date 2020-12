Erzincan’da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Sakaltutan Geçidi’nde buzlanan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkiinde kar ve soğuk hava etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Sakaltutan Geçidi ise meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapandı. Ahmet Doğu C. idaresindeki 16 N 3034 plakalı Renault Broadway marka otomobil ile Ali R. yönetimindeki 06 AFT 752 plakalı Peugeot marka otomobil, karlı yolda kayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ali R., Ahmet Doğu C. ve eşi Esra C. yaralandı. Yaralılar itfaiye, jandarma, trafik ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada Renault Broadway marka otomobilin adeta kağıt gibi katlanarak pert olduğu gözlendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, ekipler araçlar çekiciyle kaldırılana kadar ulaşımı kontrollü olarak sağladı.