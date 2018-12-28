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Erzincan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 00:15 | Son Güncelleme

Erzincan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Kentte kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Söz konusu yollarda görüş mesafesinin düşmesi sonucu tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durduran ekipler, sürücülerini uyararak bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemeleri uyarısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kar engelli Trafik ekipleri ulaşım

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