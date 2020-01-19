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  4. Erzincan'da karda rafting

Erzincan'da karda rafting

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da rafting sporcuları, Karasu Nehri'nin suyunun azalması ve buz tutması üzerine Ergan Kayak Merkezi'ne giderek, karda rafting yaptı.

Coşkun MENEK/EZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da rafting sporcuları, Karasu Nehri'nin suyunun azalması ve buz tutması üzerine Ergan Kayak Merkezi'ne giderek, karda rafting yaptı. Kask takan ve küreklerini ellerine alan sporcular, bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl tatiliyle birlikte kayakseverlerin akınına uğradı. Kayak merkezine, Karasu Nehri'nin buz tutması ile rafting sporculara da geldi. Sporcular, bu defa Karasu Nehri'nde rafting yaptıkları botu karlar üzerine bıraktı. Kaskını takıp, can yeleğini giyen sporcular, ellerinde küreklerle botlara bindi. Kayak merkezindeki özel parkurda, dik yamaçtan botla kayan sporcular, heyecan yaşadı. Defalarca botlarla parkurun tepesine tırmanan rafting sporcularına, gün boyunca kent sakinleri de eşlik etti.
Karda raftingi ilk kez Erzincan'da izlediğini belirten üniversite öğrencileri, heyecanlandıklarını söyledi.
Duman Doğa Sporları Kulübü Yöneticisi Adem Duman, yazın Karasu Nehri'nde yaptıkları raftingi kış aylarında da Ergan Kayak Merkezi'ne taşıdıklarını belirterek, "Ergan bu spor için mükemmel bir yer, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra parkurda kayıyoruz. Vatandaşlardan da büyük ilgi görüyoruz. Herkesi karda rafting yapmak için Ergan Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz" dedi.

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