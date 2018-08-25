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Erzincan'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk, 7 ölü, 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

KİMLİKLER TESPİT EDİLİYOR Erzincan'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden 5'inin kimlikleri belirlendi.

KİMLİKLER TESPİT EDİLİYOR
Erzincan'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden 5'inin kimlikleri belirlendi.
Bugün saat 06.00 sıralarında Erzincan yönüne giden Kamil Karataş (27) yönetimindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobilin, Sivas yönüne giden Hüseyin Adıbel'in (32) kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden 5'inin kimlikleri şöyle:
Hüseyin Adıbelli (Mardin), Burhan Olcay (20) (Şanlıurfa), Kamil Karataş (Kars), Eylül Zehir (3) (Kars), Yaren Zehir (4) (Kars).
Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin de Mahmut Yıldırım (29) (Mardin) ve Duygu Karataş (22) olduğu bildirildi.
Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

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