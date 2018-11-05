Erzincan'da kavga: 11 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.
Ersevenler Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmasının büyümesi üzerine çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastahanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
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