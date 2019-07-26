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Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeği, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Kargın Beldesi yakınlarındaki kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini gören vatandaşlar, hayvanın kurtarılması için jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeği bulunduğu alandan kurtaramayınca AFAD görevlilerinden destek istedi.

Bölgeye ulaşan AFAD görevlileri, halat yardımı ile kayalıklara inerek köpeğe önce yiyecek ve su verdi.

Görevliler daha sonra beline halat bağladıkları köpeği mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarmaya başardı.

Kurtarılan köpek, görevlilerce sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Erzincan köpek kurtarma

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