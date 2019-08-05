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Erzincan'da kaybolan engelli çocuk nehirde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 16:34 | Son Güncelleme

Erzincan'da kaybolan engelli çocuk nehirde ölü bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde, dün kaybolan işitme ve konuşma engelli çocuk, Karasu Nehri'nde ölü olarak bulundu.

Mercan beldesinde çobanlık yapan ailenin 15 yaşındaki çocuğu Rojhat Pirincik, dün öğle saatlerinde oynamak için evden dışarı çıktı. Akşama kadar evine dönmeyen çocuğun babası, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekiplerinin de katılımıyla termal ve gece görüş özelliği olan kameraların desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Komandoların gece boyunca iz takip köpekleri de kullanarak yaptığı aramalarda sabaha kadar çocuğa ait bir ize rastlanmadı.

Sabah yeniden yoğunlaştırılan çalışmalar sonucu Karasu Nehri'nde kıyıya yakın bir bölümde Pirincik'in cesedi bulundu.

Pirincik'in cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Nehre düşüp boğulmuş olabileceği değerlendirilen Pirincik'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Karasu Nehri Kayıp Çocuk Sağır ve dilsiz

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