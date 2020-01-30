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  4. Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da geçen ay kaybolan epilepsi hastası 61 yaşındaki Halil Ergülo'nun bulunması için jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

Beşsaray köyü yakınlarından geçen Karasu Nehri'nde çalışma yapan ekipler, termal kameralı drone'la arazide tarama faaliyeti yürüttü.

Ayrıca polis, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde yetiştirilen iz ve kadavra arama köpeği "Obert" ve "Calisto" ile bölgede çalışma yaptı.

Kayıp Ergülo'ya ait bir ize rastlanmadı.

Evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ergülo'yu, yakınlarının ihbarı üzerine 25 Aralık 2019'da arama çalışması başlatılmıştı.

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