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Erzincan'da kazalar Mobesede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da kural ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar, Mobese kameralarına yansıdı.  İl Emniyet Müdürlüğü, Ağustos ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.

Erzincan'da kazalar Mobesede

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da kural ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar, Mobese kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Ağustos ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde, kural ihlali ve dikkatsizlik sonucu kavşaklarda çok sayıda kaza meydana geldiği görüldü. Dikkatsiz yayaların da kazalara neden olduğu ortaya çıktı.
Görüntülerde ayrıca, siren çalarak giden ambulans, TEDAŞ Kavşağı'nda otomobille çarpışıyor. Kaza sonrası 112 acil sağlık ekipleri, otomobilde yaralı olma ihtimaline karşı, yardıma koşuyor.
Meydana gelen kazalarda 3 kişinin yaralandığı ve maddi hasarlara neden olduğu belirtiliyor.

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