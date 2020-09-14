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Erzincan’da kereste fabrikasında büyük yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Erzincan’da bir kereste fabrikasında çıkan yangında tonlarca kereste yanarak kül oldu.Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste ve perlit fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Erzincan’da bir kereste fabrikasında çıkan yangında tonlarca kereste yanarak kül oldu.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste ve perlit fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın fabrikanın dışındaki kerestelere sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında tonlarca kereste yanarak kül oldu, alevler gökyüzüne kadar uzandı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında vatandaşlar da çevrede bulunan traktörlerle yanmayan keresteleri bölgeden uzak noktalara taşıdı. Bazı vatandaşlar da ellerinden bir şey gelmeyince yangını film gibi izledi.
Erzincan Vali Yardımcısı Enver Yılmaz ise olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında 112 ekipleri de tedbir amaçlı olay bölgesinde bekledi.
Büyük hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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