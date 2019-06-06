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Erzincan'da kimyasal yüklü tanker devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 17:29 | Son Güncelleme

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kimyasal yüklü tanker devrildi.

Erzincan'da kimyasal yüklü tanker devrildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kimyasal yüklü tanker devrildi. Araçtan dökülen kimyasal madde, özel ekiplerin müdahalesi ile temizlendi.
Kaza, bugün öğlen saatlerinde İliç-Kemah yol ayrımında meydana geldi. İliç ilçesindeki altın madenine gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen 30 ton kimyasal madde yüklü tanker, sürcünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Araçtan çevreye kimyasal madde yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Madenden gelen özel ekip incelemelerinin ardından tanker, yoldan kaldırıldı ve kimyasal madde temizlendi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzincan'da kimyasal yüklü tanker devrildiErzincan'da kimyasal yüklü tanker devrildi

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