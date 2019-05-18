HABER

Erzincan’da kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 00:16 | Son Güncelleme

Erzincan’da kıraathaneye yönelik iftar vakti düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırılırken 1 kişi de yaralandı.Olay, iftarın hemen ardından Erzincan merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

Erzincan’da kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Erzincan’da kıraathaneye yönelik iftar vakti düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırılırken 1 kişi de yaralandı.

Olay, iftarın hemen ardından Erzincan merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında başlayan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Otomobille kıraathaneye gelen V.O., amcasının çocukları H.O. ve E.O. ile kavga edip daha sonra yanında getirdiği ruhsatsız silahla kıraathaneye ve çevreye yönelik 3 el ateş açarak olay yerinden ayrıldı. Olayda sopa darbesiyle yaralanan E.O., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli V.O. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kıraathane ve çevresinde inceleme yaparak, boş kovanları topladı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Erzincan’da kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Erzincan’da kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Erzincan’da kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralıÇocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüTartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.