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Erzincan'da "Kıran-4" operasyonunda 44 sığınak ve barınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Erzincan'da "Kıran-4" operasyonunda 44 sığınak ve barınak imha edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-4" operasyonu kapsamında 44 sığınak ve barınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Karadeniz Bölgesine geçişinin engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında Kemah ilçesi Dereköy köyü Acemoğlu ve Dereşoran Vadisi bölgesinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait sığınak, barınak, depoları bularak imha etmek ve bölgede bulunabileceği değerlendirilen örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 29-31 Ekim ve 5-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Kıran-4 operasyonu icra edildiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 48 ayrı noktada 44 sığınak ve barınağın imha edildiği kaydedilen açıklamada, Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen son operasyon kapsamında 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 çaydanlık içerisinde 3 kilogram amonyum nitrat ve 200 gram C-4 plastik patlayıcıyla hazırlanmış el bombası ele geçirildiği aktarıldı.

Bölgede, 4 jeneratör, 1 litre benzin, 12 kilogramlık 11 mutfak tüpü, 2 kilogramlık piknik tüpü, 56 kilogram amonyum nitrat gübre, 300 gram C-4 plastik patlayıcı, televizyon, 5 akü, 44 büyük boy pil, 10 cep telefonu bataryası, çeşitli miktarlarda gıda malzemeleri, hilti, et kıyma makinesi, dikiş makinesi, 10 şemsiye, 2 soba, 38 soba borusu, 5 kilogram inşaat çivisi, 314 metre elektrik kablosu, 58 metre halat, çok miktarda giysi, kişisel temizlik malzemesi, inşaat malzemesi ve örgütsel dokümanın da ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Değerlendirme Erzincan operayon terör

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