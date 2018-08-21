Erzincan'da klor zehirlenmesi şüphesi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da girdikleri yüzme havuzunda rahatsızlanan Afganistan uyruklu 6 kişi, klor zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kent merkezindeki bir hamamda bulunan yüzme havuzuna akşam saatlerinde giren Afganistan uyruklu 6 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.
Durumu fark eden tesis sahibi 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Afganistan uyruklu kişiler, klor zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
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