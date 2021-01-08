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  4. Erzincan’da komandolar terör inlerini bir bir imha etti

Erzincan’da komandolar terör inlerini bir bir imha etti

08.01.2021 21:44 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen “Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02” operasyonunda terör inleri bir bir imha edildi.Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında Kemah ilçesi kırsalında 7 Ocak 2021 tarihinde “Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02” operasyonu gerçekleştirildi.

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen “Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02” operasyonunda terör inleri bir bir imha edildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında Kemah ilçesi kırsalında 7 Ocak 2021 tarihinde “Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02” operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 adet mağara/barınak içerisinde yapılan aramalar neticesinde; 10 adet 12 kg’lık tüp, 1 adet piknik tüpü, 50 metre halat, 10 adet panasonic marka büyük boy pil, 35 çift mekap ayakkabı, 1 adet ayakkabı, 1 adet jelikan, 1 adet kürek, 1 adet hilti ucu, 155 m ebatlarında iki parça naylon branda, 4 adet mont, 2 adet pantolon, 3 adet tişört, 1 adet bere, 3 metre hortum, 1 adet yemek kazanı, 1 adet pompa ele geçirildi.
Operasyona yönelik ele geçirilen diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

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