Erzincan’da Köysel Dönüşüm kapsamında örnek köy evleri hak sahiplerine teslim edildi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Köysel Dönüşüm kapsamında Erzincan’da yapılan 163 dairelik örnek köy evleri hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ’dan Erzincan’a havayoluyla gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanında Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum amirleri ve çok sayıda hemşehrisi tarafından coşkuyla karşılandı.

Havaalanındaki karşılama merasiminin ardından Uluköy köyüne geçildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Vali Ali Arslantaş, Erzincan’a yapılan yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Merkez Uluköy Köyü İskân Konutları ve Tercan ilçesi Kalecik Köyü Konutlarının anahtar tesliminin, doğal gazla buluşan İliç ilçemizdeki açılış törenin ve Demirkent Sporcu Fabrikasının şehrimiz için hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlimizde; Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 Yataklı Ek Bina İnşaatı tamamlanmış olup, çok yakın bir zamanda vatandaşlarımızın hizmetine girecektir. Merkez Dörtyol 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatına başlanmış, Karaağaç 7 Hekimlik Aile Sağlık Merkezi ve 112 İstasyonu inşaatı devam etmektedir. Sivas- Erzincan arası Yüksek Standartlı Hızlı Tren Projesinin Sivas- Zara arası 74,5 km’lik etabın yapımı devam etmektedir. Sünebeli’nden Malatya’ya kadar dağlar delinmekte, tünel ve teknolojik köprülerle Erzincan coğrafyası gelin gibi süslenmektedir. 24 Erzincan Sporun inşallah daha üst liglerde maçlarını oynayacağı 12 bin 500 kişilik Şehir Stadyumu inşaatı devam etmektedir. Her biri 200 er öğrenci kapasiteli Üzümlü, Refahiye Çayırlı ve Kemaliye öğrenci yurtlarının yapımı devam etmektedir. İlimiz Merkez, Refahiye, Üzümlü, Tercan ve Çayırlı ilçelerimizde ki 126 köyümüzde toplam 157 bin hektar alanı kapsayan Arazi Toplulaştırma projesi devam etmektedir. Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi projesinde de hazırlanan modül projeler onay için Bakanlığa gönderilmiştir. Çiftçilerimiz için çok büyük bir problem olan pompaj sulamalarının önemli bir kısmını cazibe sulamasına dönüştürecek olan Ballıköy Barajının projesi ve yapım ihalesi tamamlanmış, 2020 yılında yapımına başlanacaktır. Çayırlı ilçe merkezi ile 35 köyü ve Tercan İlçesine ait 5 köyün toplam 150 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak olan Turnaçayırı Barajı yüzde 99 seviyesinde devam etmektedir. İlimiz genelinde toplam 250 bin dönüm alanın sulanmasını sağlayacak olan 8 göletten Çatakdere göleti tamamlanmış, 7 adet göletin yapımı devam etmektedir. Bazılarını saydığım yatırımlar da dahil ilimizde genel bütçe yatırım programında bulunan 202 projenin yapımı devam etmekte olup, bu projelerin bedelleri toplamı 6,5 milyar TL’dir.”

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da, AK Parti’nin halktan aldığı güçle emin adımlarla ilerlediğini belirterek, Erzincan halkının depremlerden ve doğal afetlerden çok zarar gördüğünü anımsattı.

Yaşadıkları sorunlara ve sıkıntılara rağmen Erzincanlı hemşehrilerinin hiçbir zaman isyan etmediğini vurgulayan Yıldırım, "Her zaman sabırla metanetle memleketine, devletine güvenmiş ve sonunda da mutlu sona ermiştir. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş içinizden biri olarak, ben ve diğer yönetici arkadaşlarımız memleketimizin her köşesinde, doğup büyüdüğümüz, hatıralarımız olan bu topraklarda insanlarımızın yüzünü güldürmek için bütün gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerince yapılan hizmetlerin millet, vatan ve bayrak sevdasıyla yapıldığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye’yi kuzeyden güneye, doğudan batıya yakınlaştırdık. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Güvenlik güçlerimiz yurdun her köşesinde, terör milletimize zarar vermesin diye gece gündüz her türlü zor şartlara rağmen mücadeleyi sürdürüyor. Bugüne kadar yapılanların tamamı memleket, vatan ve bayrak sevdası ile yapıldı, İstiklal aşkıyla başardık. Bugün memleketimiz ve milletimizin bağımsızlığı için vatandaşın huzuru ile güvenliği için hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak."

Yıldırım, Türkiye’nin sadece memleket meseleleriyle ilgilenmediğini mazlumlara da umut olduğunu kaydetti.

Mazlum ülkelerin garantisinin Türkiye olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından köyde yapılan binaların anahtarları, kura çekimi sonrası hak sahiplerine teslim edildi.

Programda daha sonra telekonferans şeklinde canlı bağlantı yapılarak İliç ilçesine ulaştırılan doğalgaz ile Spor Toto Demirkent Sporcu Fabrikası’nın açılışları yapıldı.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra konutların içerisini gezdi. Yıldırım, incelemelerinin ardından Erzincan Valiliği ve AK Parti İl Teşkilatına ziyarette bulundu.